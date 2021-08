Spatenstich für „AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991“ trotz Corona

Pressemitteilung veröffentlicht am: 21.07.2021 13:39 Uhr

Limburg – Die AMADEUS Group startet mit einem neuen Bauprojekt: Am 16.07.2021 erfolgte der Spatenstich für das Neubauprojekt „AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991“. In direkter Lage am ICE-Gebiet mit perfekten Anbindungen an die umliegenden Großstädte sollein moderner Wohnkomplex für Kapitalanleger in Limburg entstehen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Kontaktbeschränkungen sind in allen Lebensbereichen deutlich spürbar, nicht zuletzt auch im Bausektor, wo es bei Handwerkern oder Rohstoffen zu Verzögerungen kommen kann. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Eigentumswohnungen im suburbanen Raum von Frankfurt am Main startet die Amadeus Group dennoch den Baubeginn eines neuen Projekts. So fand am 16.07.2021 der Spatenstich für den Bau von „AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991“ am ICE-Gebiet in Limburg statt. Die Geschäftsführung legt dabei großen Wert darauf, diesen gemäß den geltenden Corona-Regeln und Hygienerichtlinien zu organisieren, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Neben der Geschäftsleitung war ebenfalls der Bürgermeister von Limburg vor Ort und der Architekt des Bauvorhabens sowie der beauftragte Vertriebsleiter, wobei der Kreis der Beteiligten angesichts der gesundheitlichen Risken durch Covid-19 möglichst klein gehalten wird. Das Einhalten der Abstandsregeln und das Tragen eines Mundnasenschutzes sind weitere wesentliche Sicherheitsvorkehrungen, um den offiziellen Baubeginn des Neubauprojekts möglichst Corona-konform, aber dennoch würdevoll und dem feierlichen Anlass entsprechend einzuleiten.

Moderne Ausstattung erfüllt gehobene Ansprüche für Kapitalanleger

In Limburg an der Lahn, dem Firmensitz der führenden Bauträgergesellschaft im Rhein-Main-Gebiet, entsteht ein moderner Wohnkomplex mit 58 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten, die zum Verkauf stehen. Das Bauprojekt befindet sich am ICE-Bahnhof Limburg Süd direkt zwischen den Großstädten Köln und Frankfurt und damit in optimaler Lage für Berufstätige und Pendler: Der Frankfurter Flughafen und Hauptbahnhof sind als wichtige Verkehrsknotenpunkte bequem mit Bahn oder Auto schnell erreichbar. Die weitläufig geschnittenen Wohnungen erfüllen alle Ansprüche an modernes Wohnen und eignen sich bestens für die Kapitalanlage. Sie sind mit einer Fußbodenheizung und bodentiefen Fenstern ausgestattet, wodurch eine gemütliche Atmosphäre mit konstanten Raumtemperaturen sowie helle, lichtdurchflutete Räume gegeben sind.

Attraktive Eigentumswohnungen als sichere Geldanlage für die Zukunft

Angesichts der aktuell niedrigen Zinsen, den schwankungsanfälligen Börsenkursen durch die Auswirkungen von Corona und die steigenden Preise für Anlageimmobilien, sind Eigentumswohnungen gerade in der jetzigen Zeit eine rentable Geldanlage. Als solche sind die Wohnungen im Neubauprojekt „AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991“ bestens geeignet. Die moderne Ausstattung trägt hierbei wesentlich zur Attraktivität bei, so wie auch die ausgezeichnete Lage im Ballungs- und Wirtschaftsraum Frankfurt, die familienfreundliche Infrastruktur, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zu den Naherholungsgebieten Taunus und Westerwald. Der Kauf einer Eigentumswohnung bietet die Möglichkeit der Vermietung an Dritte, kann aber ebenso eine langfristig sichere Investition in die Altersvorsoge sein, um im Rentenalter mietfrei zu wohnen. Interessierte Kapitalanleger können sich direkt an die AMADEUS Group wenden, die mit ihrer 30-jährigen Erfahrung auf dem Immobilienmarkt der geeignete Ansprechpartner ist. Die Experten begleiten den Immobilienkauf von den Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zum Kaufvertrag und stehen zukünftigen Besitzern auch darüber hinaus unter anderen mit allumfassenden und entlastenden Serviceleistungen zur Seite. Die Hausverwaltung umfasst hierbei konkret einen Hausmeister-, Reinigungs- und Reparaturservice, der den Verwaltungsaufwand der Immobilie für die Käufer möglichst geringhält.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

