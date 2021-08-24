Дрессировка и воспитание собак в Москве и Московской области

Pressemitteilung veröffentlicht am: 24.08.2021 10:08 Uhr

<b>Кинологический центр «<a href=https://nsdog.ru>NSDOG</a>»</b> был создан в 1996 году в городе Москва. На сегодняшний день мы предлагаем нашим клиентам ряд услуг, в который входят: – организация и проведение тренировок; – профессиональный дрессировки; – подготовка собак квыставкам; – хендлинг; – уход за собаками, груминг; – зоотакси; – услуги ветеринарной клиники. Для нас важен результат!

<b>Все виды дрессировки:</b>

– <b>ОКД</b> (общий курс дрессировки) – курс, который научит питомца уверенно себя чувствовать без хозяина, защитит от неприятностей на улице и в обществе.

– <b>ЗКС</b> (защитно-караульная служба) – научит собаку защищать хозяина, не причиняя вреда посторонним.

– <b>УГС</b> (управляемая городская собака) – даст собаке возможность гулять без намордника в общественных местах.

– <b>Дрессировка собак и щенков</b> любых пород и ввозрастов с выездом кинолога на дом

Дрессировка собак осуществляется как индивидуально, так и в группе – от нескольких минут до нескольких часов. В зависимости от индивидуальных особенностей животного мы подбираем оптимальный режим обучения. А результатом нашей работы станет послушание и хорошая физическая форма для Вашей собаки. Заходите на наш сайт и заказывайте дрессировку в вашем районе по доступным ценам, адрес нашего сайта <b>nsdog.ru</b> промокод дающий скидку на первое занятие – d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e