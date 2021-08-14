Займ онлайн

Pressemitteilung veröffentlicht am: 14.08.2021 05:19 Uhr

Cервис онлайн займов, который дает возможность мгновенно получить деньги на Вашу карту.

Преимущества:

• Оформление только по данным паспорта

• Максимально быстро и удобно

• Без посещения офиса и встречи с менеджером компании <br />

• Займвыдается безналичным расчетом и может быть погашен таким же образом.

• Автоматическая передача статусов "Принято" для всех одобренных заявок (но просим обратить внимание, что цель оффера –

"Выданный заём новому клиенту", поэтому, по итогам сверки статус лида может измениться на "Отклонен", если клиент не получил заём).

Условия получения займов:

• Сумма: от 3 000 до 50 000 рублей

• Срок: от 7 до 168 дней

• Процентная ставка:

o 1% в день по займам от 3000 до 15000 рублей;

o от 0,97% до 1% в день по займам от 16000 до 50000 рублей – доступны только повторным клиентам

• Валюта: Рубли

Требование к заёмщику:

• Гражданство РФ

• Постоянная регистрация на территории РФ

• Возраст заемщика от 21 года до 65 лет

Способы получения:

• именные банковские карты (Visa / Master Card / Мир) с CVV2 кодом (на обороте карты)

• идентифицированный кошелек Яндекс.Деньги (только для займов от 3000 до 15000 рублей)

• расчетный счет

Способы погашения:

• Банковская карта

• Интернет банк (Альфа Банк, Сбербанк Онлайн)

• Электронный кошелек Яндекс.Деньги

• Безналичный расчет на реквизиты компании

• Салоны связи Евросеть, Связной

• WebMoney

ГЕО:

• РФ

https://turbozaim.ru/form3/