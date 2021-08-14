Займ онлайн

Pressemitteilung veröffentlicht am: 14.08.2021 05:19 Uhr
Cервис онлайн займов, который дает возможность мгновенно получить деньги на Вашу карту.
Преимущества:
• Оформление только по данным паспорта
• Максимально быстро и удобно
• Без посещения офиса и встречи с менеджером компании <br />
• Займвыдается безналичным расчетом и может быть погашен таким же образом.
• Автоматическая передача статусов "Принято" для всех одобренных заявок (но просим обратить внимание, что цель оффера –
"Выданный заём новому клиенту", поэтому, по итогам сверки статус лида может измениться на "Отклонен", если клиент не получил заём).
Условия получения займов:
• Сумма: от 3 000 до 50 000 рублей
• Срок: от 7 до 168 дней
• Процентная ставка:
o 1% в день по займам от 3000 до 15000 рублей;
o от 0,97% до 1% в день по займам от 16000 до 50000 рублей – доступны только повторным клиентам
• Валюта: Рубли
Требование к заёмщику:
• Гражданство РФ
• Постоянная регистрация на территории РФ
• Возраст заемщика от 21 года до 65 лет
Способы получения:
• именные банковские карты (Visa / Master Card / Мир) с CVV2 кодом (на обороте карты)
• идентифицированный кошелек Яндекс.Деньги (только для займов от 3000 до 15000 рублей)
• расчетный счет
Способы погашения:
• Банковская карта
• Интернет банк (Альфа Банк, Сбербанк Онлайн)
• Электронный кошелек Яндекс.Деньги
• Безналичный расчет на реквизиты компании
• Салоны связи Евросеть, Связной
• WebMoney
ГЕО:
• РФ
https://turbozaim.ru/form3/