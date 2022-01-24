Pressemitteilung veröffentlicht am: 24.01.2022 04:57 Uhr
Столешницы из натурального камня красивые и долговечные, но при этом достаточно дорогие. Но есть дешёвые аналоги-столешницы из искусственного камня, внешне ничем не отличающиеся от других.
информация взята с этого сайта: <a href="https://quartz-city.ru/tumby-stojki-iz-akrilovogo-kamnja/">Акриловые стойки и тумбы</a>
Преимущества:
1. Влагоустойчивость
2. Достаточно прочные. Несмотря на то, что столешницы сделаны из искусственного камня, они достаточно прочные.
3. Искусственный камень, как и натуральный, устойчив к изменениям температуры и внешним воздействиям.
4. На таких столешницах не появляются грибок или плесень.
5. Они не токсичные и безопасные в использовании.
Камень кварцевый агломерат.
Он изготавливается из натуральных компонентов и смеси различной полиэфирной смолы. В некоторых случаях, он даже превосходит аналог за счёт добавления кусочков мрамора или кварца.
Плюсы:
1. Прочность
2. Влагонепроницаемость.
3. Устойчив к перепадам температуры.
4. Неприхотлив в уходе и для мытья не требуются специальные профессиональные средства.
Минус:
1. Не подлежит реставрации.
2. Холодная поверхность камня.
Акриловый
Состоит из натурального наполнения и акриловой смолы.
Преимущества:
1. Прочность
2. Тёплая поверхность
3. Подлежит реставрации
4. Влагоустойчивость
5. Простой в уходе.
6. Большой выбор вариантов расцветок.
Минусы:
1. Подвержен внешним воздействиям: можно легко оставить на поверхности царапины.
2. От горячих предметов остаются следы. Необходимо использовать подставки.
Столешницы из полиэфирного камня.
По структуре схож с акриловые, но при производстве используются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие столешницы дешевле именно из-за данных смол в составе, они заметно доступнее других.
Преимущества такие же, как и у остальных. Их минусов можно выделить по началу странный неприятный запах, который в дальнейшем выветривается и пропадает.
Столешницы из литьевого мрамора.
Камень изготавливают из натурального наполнителя с красителями и полиэфирными смолами. В составе присутствует мраморная крошка и кусочки мрамора.
Они могут изготавливаться на заказ любой формы и различных размеров, но при этом есть существенные недостатки по сравнению с другими камнями.
Минусы:
1. Достаточно непрочный, при ударе может расколоться.
2. Чувствительный к температуре и внешним воздействиям.
3. Сложность в уходе.
При выборе столешниц из искусственного камня, необходимо учитывать:
1. Размер.
2. Ширину.
3. Цвет. Больше всего расцветок у акрила.
При выборе нужно учитывать то, как будет сочетаться столешница с дизайном и стилем помещения.
4. Влагоустойчивость
5. Прочность.
6. Устойчивость к внешним факторами и воздействиям.
7. Устойчивость у перепадам температур.
8. Цену.
9. Уход
10. Температуру поверхности. Не все любят холодные поверхности камня.
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