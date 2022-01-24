Pressemitteilung veröffentlicht am: 24.01.2022 04:57 Uhr

Столешницы из натурального камня красивые и долговечные, но при этом достаточно дорогие. Но есть дешёвые аналоги-столешницы из искусственного камня, внешне ничем не отличающиеся от других.

информация взята с этого сайта: <a href="https://quartz-city.ru/tumby-stojki-iz-akrilovogo-kamnja/">Акриловые стойки и тумбы</a>

Преимущества:

1. Влагоустойчивость

2. Достаточно прочные. Несмотря на то, что столешницы сделаны из искусственного камня, они достаточно прочные.

3. Искусственный камень, как и натуральный, устойчив к изменениям температуры и внешним воздействиям.

4. На таких столешницах не появляются грибок или плесень.

5. Они не токсичные и безопасные в использовании.

Камень кварцевый агломерат.

Он изготавливается из натуральных компонентов и смеси различной полиэфирной смолы. В некоторых случаях, он даже превосходит аналог за счёт добавления кусочков мрамора или кварца.

Плюсы:

1. Прочность

2. Влагонепроницаемость.

3. Устойчив к перепадам температуры.

4. Неприхотлив в уходе и для мытья не требуются специальные профессиональные средства.

Минус:

1. Не подлежит реставрации.

2. Холодная поверхность камня.

Акриловый

Состоит из натурального наполнения и акриловой смолы.

Преимущества:

1. Прочность

2. Тёплая поверхность

3. Подлежит реставрации

4. Влагоустойчивость

5. Простой в уходе.

6. Большой выбор вариантов расцветок.

Минусы:

1. Подвержен внешним воздействиям: можно легко оставить на поверхности царапины.

2. От горячих предметов остаются следы. Необходимо использовать подставки.

Столешницы из полиэфирного камня.

По структуре схож с акриловые, но при производстве используются полиэфирные или эпоксидные смолы. Такие столешницы дешевле именно из-за данных смол в составе, они заметно доступнее других.

Преимущества такие же, как и у остальных. Их минусов можно выделить по началу странный неприятный запах, который в дальнейшем выветривается и пропадает.

Столешницы из литьевого мрамора.

Камень изготавливают из натурального наполнителя с красителями и полиэфирными смолами. В составе присутствует мраморная крошка и кусочки мрамора.

Они могут изготавливаться на заказ любой формы и различных размеров, но при этом есть существенные недостатки по сравнению с другими камнями.

Минусы:

1. Достаточно непрочный, при ударе может расколоться.

2. Чувствительный к температуре и внешним воздействиям.

3. Сложность в уходе.

При выборе столешниц из искусственного камня, необходимо учитывать:

1. Размер.

2. Ширину.

3. Цвет. Больше всего расцветок у акрила.

При выборе нужно учитывать то, как будет сочетаться столешница с дизайном и стилем помещения.

4. Влагоустойчивость

5. Прочность.

6. Устойчивость к внешним факторами и воздействиям.

7. Устойчивость у перепадам температур.

8. Цену.

9. Уход

10. Температуру поверхности. Не все любят холодные поверхности камня.

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