Die AMADEUS Group beobachtet im Raum Frankfurt zunehmenden Trend ins U

27.03.2020

Limburg, 27.03.2020 – In zahlreichen Großstädten wird die zunehmende Suburbanisierung aufgrund steigender Wohnkosten festgestellt. Auch im Raum Frankfurt zeichnet sich dies ab, vor allem kleinere Städte in den Speckgürteln der Metropole profitieren davon. Die Experten derAMADEUS Group geben im Folgenden eine Einschätzung zum Trend.

Familien und ältere Menschen verlassen Großstädte

Große Städte sind nahezu voll und der Neubau kann mit der Zuwanderung oftmals nicht mithalten. Dennoch entstehen neue Arbeitsplätze primär in den Ballungszentren, sodass sich die Ausweichbewegung in das Umland gut nachvollziehen lässt. Besonders Familien aus dem Mittelstand mit einem guten Einkommen und gut situierte Senioren schätzen die Vorzüge des Umzugs in Speckgürtel der Großstädte. Sie punkten mit niedrigeren Mieten und Lebenserhaltungskosten, sodass mehr finanzieller Spielraum für andere Ausgaben bleibt. Diese Lebensqualität machen sich viele kleinere Städte zunutze und erschließen neue Wohngebiete, um der zunehmenden Nachfrage gerecht zu werden.

Die Suburbanisierung setzt deutschlandweit ein

Der Trend „Raus aus der Stadt, rein ins Umland“ zeichnet sich in vielen Großstädten ab. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und das Statistische Bundesamt haben in einer Untersuchung ermittelt, dass Berlin, München und Hamburg bereits zigtausend Einwohner in das Umland verloren haben. Bedingt ist die Suburbanisierung vor allem durch die stark gestiegenen Mietpreise, Kaufpreise und den mangelnden Wohnraum. Von der Stadtflucht sind jedoch nicht nur Metropolen betroffen, sondern auch Universitätsstädte wie Göttingen, Heidelberg oder Münster. Die Abwanderer bewegen sich laut der Untersuchung überwiegend in der Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen.

Gleiches Phänomen im Frankfurter Umland

Die AMADEUS Group beobachtet als führendes Bauträgerunternehmen im Rhein-Main-Gebiet das gleiche Phänomen – die Suburbanisierung im Raum Frankfurt. „Peripheriestädte wie Bad Nauheim boomen und entwickeln sich zunehmend zu attraktiven Wohnorten mit umfangreichen kulturellen Angeboten“, sagt Dirg Parhofer, „nicht zuletzt resultiert dies aus dem steigenden Lohnsteuer- und Einkommenssteuerniveau in Vororten, bedingt durch die Stadtflucht“. Der Geschäftsführer der AMADEUS Group sieht Bad Nauheim oder auch Hanau beispielhaft für den bundesweiten Trend und führt auf, dass solche familiären Städte genau den Bedürfnissen der Menschen nach bezahlbarem Wohnraum ohne infrastrukturelle Einbüße entsprächen. Dies würden neue, moderne Wohnprojekte, wie zum Beispiel „AMADEUS4green“, „AMADEUS Thirtyone“ und „AMADEUS Twentynine“ zeigen. Das Limburger Unternehmen hat den Trend „Raus aus der Stadt, rein ins Umland“ bereits frühzeitig erkannt und sich für ein entsprechendes Angebot eingesetzt, um der Nachfrage von Familien und Senioren gerecht zu werden. Parhofer bestätigt: „Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und möchten mit unseren bereits realisierten und geplanten Wohnprojekten dazu beitragen, Wohnraum zu erschaffen, der den Anforderungen von Familien und Senioren gerecht wird. Für ein größtmögliches Wohlbefinden sind für uns eine moderne und hochwertige Ausstattung, eine gute Lage, ein umfangreiches Kultur- und Dienstleistungsangebot sowie grüne Parks oder Wälder unerlässlich und daher anstrebsam.“

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

