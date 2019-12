Jahresrückblick: Ein erfolgreiches Jahr 2019 stimmt AMADEUS optimistis

Pressemitteilung veröffentlicht am: 19.12.2019 12:38 Uhr

Limburg, 20.12.2019 – Die AMADEUS Group GmbH blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Nicht nur „AMADEUS thirtyone“ hat sich wunderbar entwickelt, auch die Ergebnisse der Bestandshaltung und Vermögensverwaltung stimmen AMADEUS optimistisch für das neue Jahr.In 2020 warten vielversprechende Projekte auf die Immobilienexperten.

Gelungenes Projekt „AMADEUS thirtyone“

Das Projekt „AMADEUS thirtyone“ ist rundum gelungen: über 90% der Wohnungen sind bereits verkauft worden. Für das attraktive Mehrfamilienhaus im östlichen Rhein-Main-Gebiet sprechen eine charmante Umgebung mit viel Natur bei einer hervorragenden Infrastruktur. Wälder, Flussufer sowie Einkaufsmöglichkeiten, Sportanlagen, Kindergarten und Schule haben nicht nur Eigennutzer, sondern auch Kapitalanleger von Baubeginn an überzeugt. AMADEUS-Geschäftsführer Volker Deifel ist begeistert von dieser Entwicklung: „Wir freuen uns darüber, dass sowohl Paare als auch Familien, berufstätige Alleinstehende und Senioren von der Wohnqualität überzeugt werden konnten und dadurch eine aktive Nachbarschaft entsteht.“

Resümee: Erfolgreiche Bestandshaltung und Vermögensverwaltung

Besonders stolz sind die Geschäftsführer auf die Ergebnisse aus der Bestandshaltung und Vermögensverwaltung und ziehen ein erfolgreiches Fazit zu 2019. Dirg Parhofer verkündet: „Wir haben 1.173 Wohnungen in 15 verschiedenen Einkäufen erwerben können. Das entspricht mehr als einem Einkauf beziehungsweise mehr als 80 Wohnungen im Monat.“ AMADEUS agiere hier langfristig und ergebnisorientiert, um verschiedenen Einkaufsprofilen zu entsprechen, so Parhofer. Im Detail werden die Lebenszyklen der Immobilien betrachtet, da Nachhaltigkeit ein entscheidender Aspekt sei. Parhofer stellt für 2020 in Aussicht, dass die AMADEUS Group sich weiterhin für nachhaltigen Wohnraum einsetze, da sie sich der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst seien.

Auftakt 2020 mit „AMADEUS 4 green“ gefolgt von Neubauprojekt in Limburg

Im Dezember hat der Bau- und Vertriebsbeginn des neuen Projekts „AMADEUS 4 green“ in Bad Nauheim begonnen. Den Jahresauftakt 2020 beginnt die AMADEUS Group direkt mit vollem Einsatz, um ein erfolgsreiches Wohnprojekt auf die Beine zu stellen. Zum Verkauf stehen 19 moderne und komfortable Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus, die zwischen 69 bis 95 m² groß sind. Die hervorragende Wohnqualität in Bad Nauheim, die sich durch ein vielfältiges Infrastruktur- und Freizeitangebot auszeichnet sowie das einzigartige Stadtbild harmonieren perfekt mit den wertigen Wohnungen von „AMADEUS 4 green“.

Doch nicht nur in Bad Nauheim ist ein neuer Wohnraum geplant, auch in Limburg engagieren sich die Immobilienexperten bei einem vielversprechenden Neubauprojekt am ICE Gebiet. Gemäß Planung sollen Interessenten ab dem zweiten Quartal die Möglichkeit bekommen, attraktive Wohnungen zu erwerben. Nach derzeitigem Stand sind in etwa 120 bis 150 Wohnungen geplant, die zwischen 45 und 60 m² liegen. Aufgrund der exzellenten Lage eignen sich die künftigen Wohnungen ideal für Alleinstehende und Paare. Auf den rund 4.500 m² sollen zudem Büros und Gewerbe angesiedelt werden.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

