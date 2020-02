Neubauprojekt „AMADEUS4green“ überzeugt mit exzellenter Wohnqualität

Pressemitteilung veröffentlicht am: 07.02.2020 09:25 Uhr

Limburg, 07.02.2020 – Im Dezember 2019 begannen der Bau und Verkauf des neuen Projekts "AMADEUS4green" in Bad Nauheim. Nahe Frankfurt entsteht ein familienfreundliches Bauvorhaben, das sich perfekt in die generationsübergreifende Gesundheitsstadt einfügen soll.

Modernes Wohnkonzept„AMADEUS4green“

Die AMADEUS Group startete in den Januar 2020 mit vollem Engagement, um ein erfolgreiches Wohnprojekt für zukünftige Bewohner und Eigentümer zu realisieren. Zum Verkauf stehen 19 moderne und komfortable Zwei- bis Dreizimmerwohnungen in einem großen Mehrfamilienhaus. Die Wohnungen sind zwischen 69 und 95 m² groß und eignen sich ideal für Paare oder Singles, die viel Freiraum schätzen. Da die Wohnungen sehr intelligent geschnitten sind, besteht für Familien sogar die Möglichkeit, die Zusammenlegung zweier Wohnungen bei den Immobilienexperten anzufragen. So entstehen Wohnflächen von bis zu 160 m², die jedem Familienmitglied einen eigenen Rückzugsraum bieten. Die Planungsänderung ist allerdings nur so lange möglich wie es der Bau- und Verkaufsstand erlauben. Alle Wohnungen glänzen darüber hinaus mit bodentiefen Fenstern und einem Balkon oder einer Terrasse, sodass ein helles und warmes Raumlicht entsteht.

Das gelungene, harmonische Wohnkonzept von „AMADEUS4green“ fügt sich perfekt in das einzigartige Stadtbild von Bad Nauheim ein. Ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot sowie eine ausgezeichnete Infrastruktur im Ballungsgebiet von Frankfurt lassen keine Wünsche übrig. Die Vielfalt, etwa aus großzügigem Kurpark, vielen Bildungseinrichtungen und entspannter Einkaufsatmosphäre, ist nur einer der Gründe, warum Bad Nauheim bei Familien sehr beliebt ist.

Erster Schritt für die Altersvorsorge mit „AMADEUS4green“

Das Projekt „AMADEUS4green“ ist aber nicht nur für den Eigengebrauch äußerst interessant. Die Wohnungen im Mehrfamilienhaus bieten ein enormes Potenzial für diejenigen, die schon länger über eine sinnvolle Investition in die Altersvorsorge nachdenken. Insbesondere die derzeitige Niedrigzinsphase sorgt dafür, dass hochwertige Eigentumswohnungen zu rentablen Kapitalanlagen werden. Dank der fast 30-jährigen Erfahrung im Wohnungsbau ist die AMADEUS Group ein kompetenter Ansprechpartner für den Erwerb von Eigentumswohnungen und verhilft ihren Kunden zu einer sicheren Altersvorsorge inklusive Steuerersparnis und attraktiven Renditen. Damit zukünftige Eigentümer von den Vorteilen wahrhaftig profitieren können, bietet AMADEUS auf Anfrage auch eine Reihe von Dienstleistungen an, die von der Finanzierung über die Untervermietung bis zum Hausmeisterservice reichen. Käufer können alle Angelegenheiten in die vertrauensvollen Hände der Experten aus Limburg geben, die mit dem Rundum-Service eine ideale Entlastung für Eigentümer schaffen.

Über die AMADEUS Group

Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

